Milan finalmente il rinnovo di Maignan | a un certo punto sembrava impossibile
Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Mike Maignan, che ha firmato ieri il nuovo contratto fino al 2031. Dopo settimane di trattative, il portiere francese resta in rossonero e continuerà a difendere la porta del club nei prossimi anni. La firma mette fine alle incertezze e assicura a Pioli un punto di riferimento tra i pali.
Milan e Maignan insieme per tanti anni: ieri è arrivata la firma e l'ufficialità. Il francese e i rossoneri insieme fino al 2031. 'Il Corriere dello Sport' riporta la cronistoria del tanto agognato rinnovo: come ricorda il quotidiano, a un certo punto l'addio del francese dal Milan sembrava quasi scontato. Maignan era arrivato al Milan nel 2021 in sostituzione di Gigio Donnarumma, passato a parametro zero al Psg dopo il mancato accordo per il rinnovo. Maignan è stato tra i protagonisti indiscussi dello Scudetto targato Pioli. La scorsa stagione un calo con qualche errore, come durante l'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan si avvicina al rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano del club, con il contratto in scadenza nel giugno 2026.
