Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Mike Maignan, che ha firmato ieri il nuovo contratto fino al 2031. Dopo settimane di trattative, il portiere francese resta in rossonero e continuerà a difendere la porta del club nei prossimi anni. La firma mette fine alle incertezze e assicura a Pioli un punto di riferimento tra i pali.

Milan e Maignan insieme per tanti anni: ieri è arrivata la firma e l'ufficialità. Il francese e i rossoneri insieme fino al 2031. 'Il Corriere dello Sport' riporta la cronistoria del tanto agognato rinnovo: come ricorda il quotidiano, a un certo punto l'addio del francese dal Milan sembrava quasi scontato. Maignan era arrivato al Milan nel 2021 in sostituzione di Gigio Donnarumma, passato a parametro zero al Psg dopo il mancato accordo per il rinnovo. Maignan è stato tra i protagonisti indiscussi dello Scudetto targato Pioli. La scorsa stagione un calo con qualche errore, come durante l'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, finalmente il rinnovo di Maignan: a un certo punto sembrava impossibile

Il Milan si avvicina al rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano del club, con il contratto in scadenza nel giugno 2026.

L'annuncio che fa felici tutti. Il QS: Maignan-Milan, rinnovo a vitaTifosi, squadra, società. Tutti aspettavano questa firma, che finalmente è arrivata. Mike Maignan ha rinnovato il suo contratto con il Milan, mandando un segnale forte a ... milannews.it

Milan: ufficiale il rinnovo di Maignan fino al 2031. Quanto guadagnerà? I dettagli e le cifre del nuovo contrattoCALCIOMERCATO - La lunga trattativa tra Mike Maignan e il club rossonero per il rinnovo di contratto si è conclusa con la tanto attesa fumata bianca. eurosport.it

Mancava solo l'ufficialità che è finalmente arrivata: Mike Maignan ha rinnovato il suo contratto con il Milan! E voi, siete contenti #MilanNews24 - facebook.com facebook

