Milan Cissé alle visite | resterà in prestito al Catanzaro

Alphadjo Cissé ha già iniziato le visite mediche con il Milan. Il club rossonero ha deciso di prestarlo subito al Catanzaro, confermando l’interesse a investire sui giovani talenti. La sua trattativa si sta definendo in queste ore.

Il Milan investe sul domani. In queste ore Alphadjo Cissé sta svolgendo le visite mediche per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. La linea di via Aldo Rossi è chiara: crescita graduale. Nonostante la firma imminente, il centrocampista non entrerà subito nella rosa di Massimiliano Allegri. Il piano prevede la permanenza in prestito al Catanzaro fino a fine stagione, per accumulare minuti e responsabilità. Poi il salto: rientro a Milanello in estate, con un percorso già tracciato. L'articolo proviene da MilanZone.it. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan ha annunciato di aver acquistato Alphadjo Cissè, un giovane esterno offensivo nato nel 2006, attualmente in prestito al Catanzaro.

Oggi Francesco Camarda si sottopone a un intervento alla spalla destra.

PSV bruciato, il Milan accoglie Cissé: visite per il giocatore che resterà a CatanzaroPSV definitivamente bruciato. Il Milan è pronto ad accogliere Alphadjo Cissé. Un nuovo innesto per il futuro rossonero ma non per la stagione. tuttomercatoweb.com

Milan scatenato, doppio colpo: visite mediche in corsoI rossoneri hanno messo le mani su ben due calciatori: sono già in città per sottoporsi agli esami di rito. Il punto della situazione ... milanlive.it

PRESO IL 2006 CISSÉ Intesa tra AC Milan e Hellas Verona per il giovane Alphadjo Cissé: trasferimento da 8 milioni di euro più 1,5 di bonus - riporta Fabrizio Romano -, l'esterno offensivo rimarrà in prestito al Catanzaro fino a fine stagione - facebook.com facebook

#CalciomercatoMilan, il piano futuro di #Cissé: prestito o prima squadra #SempreMilan x.com