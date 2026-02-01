Mignani alla disamina delle fragilità | Subiamo gol con troppa facilità

Mignani analizza la situazione della sua squadra dopo una serie di risultati deludenti. Nei ultimi cinque incontri, la squadra ha perso quattro volte e ha ottenuto appena quattro punti in sei partite. La difesa concede troppi gol, 11 in totale, mentre la squadra fatica a segnare, con solo quattro reti fatte. La situazione è critica e serve una svolta.

I numeri dell'ultimo periodo sono disastrosi: 4 ko nelle ultime 5 partite, appena 4 punti negli ultimi 6 incontri, con un saldo di ben 11 gol subiti e solamente 4 segnati. Difficile pensare ci siano punti più bassi di questo in stagione, secondo solo all'inverno 2024, dove il Cesena del 'Mignani 1' aveva vinto appena una partita in 8 incontri fra dicembre e la prima parte di gennaio. Eppure ad Avellino i bianconeri erano pure passati in vantaggio con Olivieri, prima di essere travolti dal ciclone Biasci. "Probabilmente, in questo momento si evidenziano al massimo le nostre fragilità – analizza uno sconfortato mister Mignani al termine del match, in cui è stato anche espulso per proteste –, quelli che possono essere i nostri difetti.

