Michael Jackson gli audio shock | I bambini… E io finisco nei guai

Nuove registrazioni inedite di Michael Jackson sono saltate fuori in cui il cantante parla senza filtri dei suoi rapporti con i bambini. Le registrazioni sono state pubblicate da fonti vicine alla famiglia, e in alcune frasi il re del pop rivela dettagli che hanno scatenato molte polemiche. Jackson si lascia andare a confessioni che potrebbero riaccendere vecchie accuse e mettere in discussione la sua figura pubblica. La vicenda riaccende il dibattito sulla sua vita e sui sospetti che lo hanno accompagnato per anni.

Emergono nuove registrazioni inedite di Michael Jackson in cui il re del pop parlava apertamente della sua relazione con i bambini. Le dichiarazioni, raccolte dal rabbino Shmuley Boteach nove anni prima della morte del cantante, sono al centro del documentario britannico «Michael Jackson: The Trial», che torna a esplorare il processo del 2005. In quell'occasione Jackson fu assolto dalle accuse di pedofilia, ma il caso segnò profondamente la sua carriera e la percezione pubblica della sua immagine. «Ci sono bambini che mi ricoprono di amore. vogliono toccarmi, abbracciarmi. e io voglio essere un amico», confessava Jackson.

