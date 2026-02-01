Michael Addae travolto e ucciso in bici sulla Pontebbana | Senza di lui non ce la faremo lascia 4 f

Questa mattina si sono susseguite le reazioni dopo la tragica morte di Michael Addae, il 40enne di origine ghanese investito ieri sera mentre pedalava sulla Pontebbana, a San Vendemiano. L’incidente è avvenuto intorno alle 20, e l’uomo è stato immediatamente soccorso, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i rilievi della polizia hanno ricostruito la dinamica. La comunità locale è sconvolta e molti si chiedono come si possa prevenire simili tragedie

Michael Addae, un uomo di 40 anni originario del Ghana, è morto ieri sera a San Vendemiano, in provincia di Treviso, dopo essere stato travolto da un’auto mentre pedalava sulla Pontebbana. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30, durante il rientro da un breve tragitto in bicicletta per fare la spesa al supermercato Bingo. La vettura, una Fiat Punto guidata da un ventiquattrenne di origine macedone, ha compiuto un sorpasso azzardato in una zona a doppio senso di marcia, perdendo il controllo del veicolo e centrando Addae con forza. Il ciclista è stato scagliato per circa dieci metri lungo la strada, finendo in direzione di San Fior. 🔗 Leggi su Ameve.eu

