Una parte dell’Ucraina si trova ancora senza corrente, mentre le autorità insistono sul fatto che si tratti di un guasto tecnico e non di un attacco cyber. Il blackout riguarda vaste zone del paese e crea non pochi disagi alla popolazione. Nel frattempo, si svolgono colloqui tra russi e statunitensi a Miami, mentre si fa sempre più incerto il futuro del vertice previsto ad Abu Dhabi.

Vasto blackout: per le autorità è un guasto e non un cyberattacco. Colloqui tra russi e statunitensi a Miami, in forse il vertice di Abu Dhabi. E Mosca tende la mano a Roma. Mentre è in corso la tregua per il gelo, un esteso blackout ha colpito l’Ucraina e la Moldavia. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha però attribuito la colpa a un guasto nel sistema elettrico, escludendo per ora l’ipotesi di un cyberattacco. L’interruzione della rete elettrica, scattata alle 10.42 di ieri, ha coinvolto almeno cinque regioni ucraine, tra cui Kiev, Kharkiv e Vinnytsia. Nella capitale sono state sospese le forniture idriche e anche la metropolitana si è trovata costretta a fermare le proprie corse. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mezza Ucraina finisce ancora al buio

Approfondimenti su Ucraina Buia

