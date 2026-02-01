Metropolitana chiusura anticipata per quattro sere

Questa settimana, la metropolitana chiuderà in anticipo per quattro sere. Durante le serate, i treni saranno sottoposti a test sui nuovi modelli in arrivo e alle attività di manutenzione dell’armamento ferroviario. I treni già collaudati verranno preparati per il servizio, ma le corse saranno limitate, causando qualche disagio ai pendolari.

Per consentire l'effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento - Brin - Pontedecimo).

