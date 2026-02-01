Meteo Roma e Lazio 2 febbraio 2026 | tempo stabile e clima invernale

La giornata di lunedì 2 febbraio 2026 si apre con un cielo sereno su tutta la regione. Il sole splende e le temperature sono fredde, tipiche di un clima invernale. Le previsioni indicano che il tempo resterà stabile, senza pioggia o grandi variazioni durante il giorno. La presenza di un’alta pressione garantisce condizioni tranquille e un cielo limpido su Roma e Lazio.

Previsioni meteo Roma e Lazio, lunedì 2 febbraio 2026. Alta pressione, tempo stabile e clima invernale La giornata di lunedì 2 febbraio 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile su tutta la Lazio, grazie alla presenza di un campo di alta pressione. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni. Il clima resterà freddo nelle prime ore del mattino, mentre nel pomeriggio le temperature risulteranno in lieve aumento, soprattutto lungo le aree costiere. Meteo Roma. A Roma il tempo sarà stabile per l'intera giornata. Dopo un avvio freddo, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con buona visibilità.

La giornata di giovedì 29 gennaio 2026 si presenta con tempo stabile su tutta la regione.

Oggi a Roma e nel Lazio il cielo rimane sereno e il tempo è stabile.

