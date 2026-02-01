Meteo la settimana si apre con un' allerta neve su parte della Liguria

La settimana in Liguria inizia con una sorpresa: l'Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente, zona D. Le previsioni segnalano un rischio di nevicate che potrebbe portare qualche disagio in alcune aree della regione. La neve potrebbe iniziare già questa sera e continuare nei prossimi giorni, portando attenzione a chi si sposta. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità invitano alla cautela.

Arpal ha emesso l'allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 21 di lunedì 2 febbraio 2026. "L'arrivo di una perturbazione - spiega Cristina Capacci - porterà nella mattinata di lunedì 2 febbraio nubi e precipitazioni sparse, con piogge deboli e intermittenti su tutta la regione, più frequenti sul centro. Le precipitazioni assumeranno carattere diffuso su tutto il territorio dal pomeriggio in cui si avrà anche l'abbassamento dello zero termico all'interno". "Si segnalano - prosegue - nella serata deboli nevicate nell'entroterra con quota neve in calo fino al suolo in serata su D, parte orientale di E e interno di B, dove potrebbero esserci possibili fenomeni di gelicidio o pioggia congelantesi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026, aggiornate dagli esperti di 3bmeteo.

