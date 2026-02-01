La settimana inizia con una forte allerta neve in Liguria. Arpal ha annunciato l’allerta gialla per i versanti padani di ponente, in particolare sulla Zona D, a partire dalle 21 di lunedì 2 febbraio. Le previsioni indicano che le nevicate potrebbero causare disagi e rallentamenti sulla rete stradale. Le autorità invitano alla prudenza e a tenersi aggiornati sugli sviluppi.

Arpal ha emesso l'allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 21 di lunedì 2 febbraio 2026. "L'arrivo di una perturbazione - spiega Cristina Capacci - porterà nella mattinata di lunedì 2 febbraio nubi e precipitazioni sparse, con piogge deboli e intermittenti su tutta la regione, più frequenti sul centro. Le precipitazioni assumeranno carattere diffuso su tutto il territorio dal pomeriggio in cui si avrà anche l'abbassamento dello zero termico all'interno". "Si segnalano - prosegue - nella serata deboli nevicate nell'entroterra con quota neve in calo fino al suolo in serata su D, parte orientale di E e interno di B, dove potrebbero esserci possibili fenomeni di gelicidio o pioggia congelantesi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Liguria Meteo

Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026, aggiornate dagli esperti di 3bmeteo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Liguria Meteo

Argomenti discussi: Meteo nuova settimana: serie di perturbazioni atlantiche e neve a bassa quota; Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Meteo, la settimana si apre con un'allerta neve su parte della Liguria; Nevica sulle valli bergamasche: le previsioni del meteo per il fine settimana.

Meteo, maltempo no-stop: la prossima settimana nuove perturbazioniNuove fasi di maltempo nei prossimi giorni per il continuo arrivo di perturbazioni dall'Atlantico: piogge intense ma anche neve a quote basse e venti forti. La tendenza dal 3 febbraio ... meteo.it

Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della settimana dal 2 all'8 febbraio: da mercoledì si aprirà un nuova fase perturbataSul territorio campano avrà inizio, nei prossimi giorni, una nuova fase caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, piovose e ventilate. Dopo un inizio di ... ilmattino.it

Allerta meteo in Portogallo, rischio di esondazione dei fiumi principali. Dopo il ciclone Kristin è prevista una settimana di piogge intense #ANSA - facebook.com facebook

Via vai di perturbazioni anche la prossima settimana #previsioni #meteo x.com