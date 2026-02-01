Metal detector nelle scuole i dirigenti | Puntiamo su ascolto e prevenzione
A Macerata, i dirigenti delle scuole superiori si preparano a rispondere alla proposta dei ministri Valditara e Piantedosi di introdurre metal detector mobili negli istituti più a rischio. La misura, che può essere richiesta direttamente dai presidi, mira a prevenire episodi di violenza e a rafforzare la sicurezza. I dirigenti si dicono disponibili a collaborare con le autorità, ma sottolineano l’importanza di ascoltare le esigenze delle scuole e di trovare soluzioni equilibrate.
Macerata, 1 febbraio 2026 – Cosa ne pensano i dirigenti delle superiori della proposta dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi di installare metal detector mobili nelle scuole più a rischio violenza? “La misura – si legge nella direttiva – potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. Per favorire il più efficace raccordo delle iniziative volte a prevenire ogni forma di illegalità negli istituti scolastici, i prefetti, d’intesa con i dirigenti scolastici regionali, convocheranno apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale luogo di analisi e sintesi delle coordinate generali dell’attività di vigilanza e controllo, secondo un indirizzo unitario che tenga conto delle priorità emerse e delle esigenze rappresentate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Metal detector nelle scuole, al via alla circolare di Valditara e Piantedosi. Lo strumento può esser richiesto dei dirigenti scolastici: ecco come
I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che permette alle scuole di usare metal detector per controllare gli studenti.
Pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e violenza giovanile: ipotesi metal detector nelle scuole
Il governo valuta l’introduzione di un nuovo pacchetto sicurezza, che potrebbe includere misure come l’installazione di metal detector nelle scuole e norme più restrittive contro la violenza giovanile.
Metal detector mobili nelle scuole, ecco come funzioneranno i controlli; Metal detector nelle scuole, firmata la circolare da Valditara e Piantedosi; Metal detector a scuola, controlli a sorpresa: in arrivo la circolare del ministero dell'Interno e dell'Istruzione; Metal detector nelle scuole, Valditara annuncia circolare con Piantedosi: Non è repressione ma sicurezza per studenti e personale.
Sicurezza, ma con rispetto. Metal detector nelle scuole dopo il delitto di Aba, 7 studenti su 10 condividonoL’introduzione dei sistemi di controllo per scongiurare episodi di violenza divide i giovani. Il presidente della Provincia ha ricevuto a colloquio un gruppo di rappresentanti della Consulta ... msn.com
Violenza nelle scuole. I presidi contro il ministro: Mettere i metal detector non risolverà il problemaLorella Camporesi, referente dei dirigenti scolastici riminesi: Sì ai controlli, no alla sola repressione. Dobbiamo rimettere al centro l’educazione. msn.com
Che cosa ne penserebbe don Giovanni Bosco dei metal detector all'ingresso delle scuole Non sarebbe d'accordo - facebook.com facebook
Cresce il dibattito sull’uso dei metal detector nelle scuole. La proposta, formalizzata in una direttiva congiunta dei ministri dell'Istruzione dell'Interno, Valditara e Piantedosi, prevede controlli mirati in istituti con “criticità documentate” x.com
