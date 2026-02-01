Metal detector nelle scuole i dirigenti | Puntiamo su ascolto e prevenzione

Da ilrestodelcarlino.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Macerata, i dirigenti delle scuole superiori si preparano a rispondere alla proposta dei ministri Valditara e Piantedosi di introdurre metal detector mobili negli istituti più a rischio. La misura, che può essere richiesta direttamente dai presidi, mira a prevenire episodi di violenza e a rafforzare la sicurezza. I dirigenti si dicono disponibili a collaborare con le autorità, ma sottolineano l’importanza di ascoltare le esigenze delle scuole e di trovare soluzioni equilibrate.

Macerata, 1 febbraio 2026 –  Cosa ne pensano i dirigenti delle superiori della proposta dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi di installare metal detector mobili nelle scuole più a rischio violenza? “La misura – si legge nella direttiva – potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. Per favorire il più efficace raccordo delle iniziative volte a prevenire ogni forma di illegalità negli istituti scolastici, i prefetti, d’intesa con i dirigenti scolastici regionali, convocheranno apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale luogo di analisi e sintesi delle coordinate generali dell’attività di vigilanza e controllo, secondo un indirizzo unitario che tenga conto delle priorità emerse e delle esigenze rappresentate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

metal detector nelle scuole i dirigenti puntiamo su ascolto e prevenzione

© Ilrestodelcarlino.it - Metal detector nelle scuole, i dirigenti: “Puntiamo su ascolto e prevenzione”

Approfondimenti su Metal Detector

Metal detector nelle scuole, al via alla circolare di Valditara e Piantedosi. Lo strumento può esser richiesto dei dirigenti scolastici: ecco come

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che permette alle scuole di usare metal detector per controllare gli studenti.

Pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e violenza giovanile: ipotesi metal detector nelle scuole

Il governo valuta l’introduzione di un nuovo pacchetto sicurezza, che potrebbe includere misure come l’installazione di metal detector nelle scuole e norme più restrittive contro la violenza giovanile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Metal Detector

Argomenti discussi: Metal detector mobili nelle scuole, ecco come funzioneranno i controlli; Metal detector nelle scuole, firmata la circolare da Valditara e Piantedosi; Metal detector a scuola, controlli a sorpresa: in arrivo la circolare del ministero dell'Interno e dell'Istruzione; Metal detector nelle scuole, Valditara annuncia circolare con Piantedosi: Non è repressione ma sicurezza per studenti e personale.

Sicurezza, ma con rispetto. Metal detector nelle scuole dopo il delitto di Aba, 7 studenti su 10 condividonoL’introduzione dei sistemi di controllo per scongiurare episodi di violenza divide i giovani. Il presidente della Provincia ha ricevuto a colloquio un gruppo di rappresentanti della Consulta ... msn.com

metal detector nelle scuoleViolenza nelle scuole. I presidi contro il ministro: Mettere i metal detector non risolverà il problemaLorella Camporesi, referente dei dirigenti scolastici riminesi: Sì ai controlli, no alla sola repressione. Dobbiamo rimettere al centro l’educazione. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.