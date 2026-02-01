Metal detector nelle scuole i dirigenti | Puntiamo su ascolto e prevenzione

A Macerata, i dirigenti delle scuole superiori si preparano a rispondere alla proposta dei ministri Valditara e Piantedosi di introdurre metal detector mobili negli istituti più a rischio. La misura, che può essere richiesta direttamente dai presidi, mira a prevenire episodi di violenza e a rafforzare la sicurezza. I dirigenti si dicono disponibili a collaborare con le autorità, ma sottolineano l’importanza di ascoltare le esigenze delle scuole e di trovare soluzioni equilibrate.

Macerata, 1 febbraio 2026 – Cosa ne pensano i dirigenti delle superiori della proposta dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi di installare metal detector mobili nelle scuole più a rischio violenza? “La misura – si legge nella direttiva – potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. Per favorire il più efficace raccordo delle iniziative volte a prevenire ogni forma di illegalità negli istituti scolastici, i prefetti, d’intesa con i dirigenti scolastici regionali, convocheranno apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale luogo di analisi e sintesi delle coordinate generali dell’attività di vigilanza e controllo, secondo un indirizzo unitario che tenga conto delle priorità emerse e delle esigenze rappresentate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

