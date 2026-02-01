Meret su Napoli-Fiorentina | I tre punti una rivalsa dopo l’eliminazione in Champions

Il Napoli batte la Fiorentina 1-0 e trova tre punti che valgono molto di più dei semplici numeri in classifica. Dopo l’eliminazione in Champions, i partenopei cercano di rialzarsi e Meret, tornato in porta dopo l’infortunio, dice che questa vittoria è una rivalsa. L’estremo difensore ha giocato fin dal primo minuto, sfruttando anche i problemi di Milinkovic-Savic, e ora il Napoli guarda avanti con più fiducia.

