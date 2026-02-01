Alex Meret si mostra dispiaciuto per l’infortunio di Di Lorenzo, ma fa anche i complimenti a Vergara, che ha grandi qualità. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il portiere del Napoli ha parlato a DAZN, senza nascondere la sua preoccupazione per il capitano e sottolineando l’ottimo rendimento di Vergara.

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN alla fine del match vinto contro la Fiorentina di Vanoli al Maradona. Paragone tra Kvaratskhelia e Vergara? “Sicuramente è un giocatore di grandissima qualità, il ruolo più o meno è lo stesso ma dall’altra parte. È un ragazzo di Napoli e si sa quanto ci tiene a questa maglia e a fare bene. Siamo contentissimi per quello che sta facendo, ci sta dando una grande mano: deve continuare così, con grande umiltà come sta facendo, e si toglierà delle belle soddisfazioni“. Come stai? “Bene, ho preso un colpo in testa ricadendo dalla seconda parata sul colpo di testa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Meret. “Dispiaciuti per Di Lorenzo, Vergara ha grandissime qualità”

Approfondimenti su Di Lorenzo vergara

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Meret si presenta ai microfoni di DAZN.

Dopo l’eliminazione in Champions, Di Lorenzo non si dà per vinta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Di Lorenzo vergara

Argomenti discussi: MERET: Dispiaciuti per Di Lorenzo. Siamo pochi e stiamo dando tutto. Vergara? Si toglierà grandi soddisfazioni; Meret: Di Lorenzo è amareggiato e triste, siamo dispiaciuti. Il mio parere su Vergara; Meret a Dazn: Dispiaciuti per Di Lorenzo, è fondamentale! Vergara? Grandissima qualità; Napoli, Meret dopo la Fiorentina: Dispiaciuti per Di Lorenzo, ma stiamo dando tutto.

Meret a Dazn: Dispiaciuti per Di Lorenzo, è fondamentale! Vergara? Grandissima qualitàAlex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni. Paragone tra Kvaratskhelia e ... tuttonapoli.net

Napoli, Meret dopo la Fiorentina: «Dispiaciuti per Di Lorenzo, ma stiamo dando tutto»Al termine della sfida tra Napoli e Fiorentina, vinta dalla squadra di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN Alex Meret, protagonista tra i pali azzurri. napolipiu.com

Alex #Meret ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Fiorentina 2-1: "Vergara come Insigne È un giocatore di grandissima qualità, il ruolo è più o meno lo stesso, forse dal lato opposto. È di Napoli, si sa quanto ci tiene alla maglia e a fare bene. Siamo tutti contentis - facebook.com facebook

| #Meret: “Vergara E’ un ragazzo di Napoli, ha qualità. Sappiamo quanto ci tenga, deve continuare così. Ci sta dando una mano. Sicuramente ci darà soddisfazione. Sto bene, ho preso un colpo in testa cadendo sulla seconda parata, ma adesso sto bene. x.com