Meret Dispiaciuti per Di Lorenzo Vergara ha grandissime qualità

Da forzazzurri.net 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Meret si mostra dispiaciuto per l’infortunio di Di Lorenzo, ma fa anche i complimenti a Vergara, che ha grandi qualità. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il portiere del Napoli ha parlato a DAZN, senza nascondere la sua preoccupazione per il capitano e sottolineando l’ottimo rendimento di Vergara.

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN alla fine del match vinto contro la Fiorentina di Vanoli al Maradona. Paragone tra Kvaratskhelia e Vergara? “Sicuramente è un giocatore di grandissima qualità, il ruolo più o meno è lo stesso ma dall’altra parte. È un ragazzo di Napoli e si sa quanto ci tiene a questa maglia e a fare bene. Siamo contentissimi per quello che sta facendo, ci sta dando una grande mano: deve continuare così, con grande umiltà come sta facendo, e si toglierà delle belle soddisfazioni“. Come stai? “Bene, ho preso un colpo in testa ricadendo dalla seconda parata sul colpo di testa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

meret dispiaciuti per di lorenzo vergara ha grandissime qualit224

© Forzazzurri.net - Meret. “Dispiaciuti per Di Lorenzo, Vergara ha grandissime qualità”

Approfondimenti su Di Lorenzo vergara

Napoli, Meret dopo la Fiorentina: «Dispiaciuti per Di Lorenzo, ma stiamo dando tutto»

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Meret si presenta ai microfoni di DAZN.

Napoli, Di Lorenzo dopo l’eliminazione: «La Champions non l’abbiamo persa stasera. Vergara ha qualità»

Dopo l’eliminazione in Champions, Di Lorenzo non si dà per vinta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Di Lorenzo vergara

Argomenti discussi: MERET: Dispiaciuti per Di Lorenzo. Siamo pochi e stiamo dando tutto. Vergara? Si toglierà grandi soddisfazioni; Meret: Di Lorenzo è amareggiato e triste, siamo dispiaciuti. Il mio parere su Vergara; Meret a Dazn: Dispiaciuti per Di Lorenzo, è fondamentale! Vergara? Grandissima qualità; Napoli, Meret dopo la Fiorentina: Dispiaciuti per Di Lorenzo, ma stiamo dando tutto.

meret dispiaciuti per diMeret a Dazn: Dispiaciuti per Di Lorenzo, è fondamentale! Vergara? Grandissima qualitàAlex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni. Paragone tra Kvaratskhelia e ... tuttonapoli.net

meret dispiaciuti per diNapoli, Meret dopo la Fiorentina: «Dispiaciuti per Di Lorenzo, ma stiamo dando tutto»Al termine della sfida tra Napoli e Fiorentina, vinta dalla squadra di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN Alex Meret, protagonista tra i pali azzurri. napolipiu.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.