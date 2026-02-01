Sabato sera amaro per il Napoli. La squadra torna a sorridere con la vittoria contro la Fiorentina, ma perde il suo capitano Giovanni Di Lorenzo, che si infortuna durante la partita. La tegola colpisce il club che ora deve trovare un sostituto in fretta, mentre i tifosi si interrogano sui possibili nomi per rimpiazzarlo.

Sabato sera decisamente agrodolce per il Napoli, che ritrova la vittoria con la Fiorentina dopo le sconfitte con Juventus e Chelsea, ma perde il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ennesimo infortunio per i campioni d’Italia, che stavolta però rischiano di essere difronte al K.O. più grave della stagione. Per il capitano azzurro, infatti, il rischio molto concreto è che si tratti di un infortunio al crociato. Quel che è certo è che i partenopei perderanno il loro uomo spogliatoio per diversi mesi: ciò costringe il Napoli a stravolgere i piani sul mercato. Napoli, parte la caccia per sostituire Di Lorenzo: occhi su Zappa, Holm, Norton-Cuffy e Juanlu. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, tegola Di Lorenzo: tutti i possibili nomi per sostituirlo

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Il Napoli ha battuto la Fiorentina 2-1, ma la vittoria è passata in secondo piano a causa dell’infortunio di Giovanni Di Lorenzo.

Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento alla caviglia, prolungando il suo stop con l’Inter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Napoli, Conte furioso: lo sfogo sul mercato e la rivelazione sull’infortunio di Di Lorenzo. E tira in ballo anche la Juve; Napoli, è fatta per Giovane: trovato l'accordo con il Verona. Cifre dell'operazione, dettagli e durata del contratto; Napoli, ancora guai per Conte: tegola Di Lorenzo, costretto al cambio; Napoli, tegola Neres: l’infortunio alla caviglia scuote il Fantacalcio.

Napoli, Conte furioso: lo sfogo sul mercato e la rivelazione sull’infortunio di Di Lorenzo. E tira in ballo anche la JuveNapoli, Conte è una furia dopo il match con la Fiorentina: lo sfogo sul mercato e la rivelazione sull’infortunio di Di Lorenzo. E tira in ballo anche la Juventus ... sport.virgilio.it

Napoli, ora è UFFICIALE: che tegola anche Milinkovic. I tempi di recupero e quante partite saltaMilinkovic-Savic si è infortunato alla vigilia di Juve-Napoli e dovrà stare fermo per qualche settimana, lasciando spazio a Meret ... calciomercato.it

Mercato #Napoli, accelerata per #AlissonSantos. #Zappa e #Juanlu Sanchez dopo il ko di #DiLorenzo #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

DI LORENZO OUT, IL NAPOLI SI TUFFA SUL MERCATO: Fabrizio Romano svela la mossa del club - facebook.com facebook