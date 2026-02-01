Mercato Napoli sprint per Zappa dopo l’infortunio di Di Lorenzo | spunta un’altra pretendente dalla Serie A!
Dopo l’infortunio di Di Lorenzo, il Napoli accelera per Zappa. La società sarda sta facendo pressione, ma ora anche un’altra squadra di Serie A si fa avanti, cercando di inserirsi nella corsa al calciatore. La trattativa si fa più complessa e il tempo stringe.
Occhio Napoli, stallo per la situazione di Lucca? Spunta un’altra pretendente
Il Napoli si trova attualmente in una fase di stallo a causa delle restrizioni sul calciomercato, che hanno limitato le operazioni del club.
Allarme fascia destra: Di Lorenzo si ferma, il Napoli valuta Zappa
Il Napoli si trova a dover fare i conti con l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che si è fermato durante gli allenamenti.
