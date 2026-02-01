Mercato Napoli due colpi sfumati | arriva la conferma definitiva

Il Napoli ha tentato di chiudere due affari, ma entrambi sono sfumati all’ultimo momento. La società aveva bisogno di cedere alcuni giocatori come Noa Lang e Lorenzo Lucca per poter rafforzare la rosa, ma le trattative non sono andate a buon fine. Gli addii previsti non si sono concretizzati e ora la squadra si trova a dover ripensare le strategie di mercato.

Il Napoli ha continuato a lavorare sul mercato nelle ultime ore. Portare a termine le cessioni era essenziale per dare vita a delle trattative in entrata, e proprio per questo gli addii di Noa Lang e Lorenzo Lucca erano fondamentali proprio in tal senso. Negli scorsi giorni è arrivato Giovane e nelle ultime ore sembra ormai chiuso l’affare per portare all’ombra del Vesuvio Alisson Santos. Mercato Napoli, sfumati due obiettivi. C’erano, però, anche altri nomi finiti nel mirino di Giovanni Manna, eppure sembra che tutto possa essere ormai sfumato. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato proprio della situazione legata a Zappa e Juanlu ai microfoni del Tg3 Campania.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Approfondimenti su Mercato Napoli Civitanovese sul mercato. Sfumati due obiettivi La Civitanovese continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuovi innesti. Conerobus, arriva la conferma definitiva: imminente un altro sciopero dei dipendenti Conerobus ha annunciato ufficialmente un nuovo sciopero dei dipendenti, previsto per giovedì 29 gennaio 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mercato NapoliBomba di Romano! Top Player in Arrivo Ultime notizie su Mercato Napoli Argomenti discussi: Romano: Il Napoli pronto a chiudere due colpi di mercato in queste ore; Napoli, dalla Champions a Vergara, il futuro viaggia su due binari; Calciomercato Parma, due colpi: arrivano Nicolussi Caviglia e Carboni; Arsenal, mercato all'italiana: come lavora Andrea Berta e i suoi prossimi colpi. Tuttosport: Napoli, due colpiL’Atletico ha rilanciato sul piano contrattuale, offrendo a Lookman un quinquennale da 6 milioni a stagione, inferiore ai 9 garantiti dal Fenerbahçe ma accompagnato da un progetto tecnico ritenuto più ... napolipiu.com Napoli, dalla Champions a Vergara, il futuro viaggia su due binariIn soli quattro giorni, a poco più di un mese dalla festa a Riad per la Supercoppa, la stagione del Napoli ha subito due colpi durissimi. Domenica, scivolando a -9 dall’Inter, ... ilmattino.it Ultimo giro di mercato: la mossa del Napoli “Il Napoli farà un ultimo tentativo per Sulemana, malgrado la cessione di Lookman: in caso di no chiuderà Alisson”. La linea è chiara e i tempi sono stretti. L’indiscrezione di Alfredo Pedullà su X disegna lo scenario fi - facebook.com facebook ULTIM'ORA MERCATO Napoli, in chiusura la trattativa Alisson Santos Scambio di documenti con lo Sporting Lisbona #SkySport #SkyCalciomercato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.