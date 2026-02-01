Mercato Milan Di Marzio | Il consulto medico con Mateta è previsto a Parigi

Domani il Milan incontrerà il medico di Jean-Philippe Mateta a Parigi. La società rossonera vuole capire meglio le condizioni dell’attaccante francese prima di decidere come muoversi sulla trattativa. La visita è prevista in giornata e potrebbe essere decisiva per il futuro di Mateta in rossonero.

Sembrava tutto fatto, e invece nelle ultime ore sono emersi dei problemi molto preoccupati. La trattativa che porterebbe Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan sembrerebbe essere in bilico. Nelle scorse ore la trattativa è stata messa in stand-by dal Milan per alcune problematiche legate al ginocchio del calciatore, che nel lontano 2019 subì una lacerazione del menisco quando ancora giocava nel Mainz. Nell'ultimo mese, però, il calciatore tornò a sentire un fastidio allo stesso ginocchio. Nelle ultime ore, infatti, si parlava di un consulto a Londra tra i medici del Milan, il calciatore e il club inglese in programma per domani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

