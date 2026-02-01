Mercato ittico parte il bando atteso da anni

Dopo anni di attesa, il bando per l’assegnazione degli spazi del Mercato ittico all’ingrosso è stato finalmente pubblicato. Ora si aspetta che le aziende del settore possano fare domanda e rinnovare le proprie postazioni. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i pescatori e le imprese, che sperano di ripartire con più stabilità e più opportunità di lavoro.

Dopo anni di attesa, è finalmente arrivato il bando per l’assegnazione degli spazi del Mercato ittico all’ingrosso. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha infatti pubblicato l’avviso pubblico per la concessione, in regime di sub concessione, di 14 unità complessive, suddivise in sette uffici e sette magazzini o depositi, all’interno della struttura di viale Cristoforo Colombo. Il bando riguarda locali con destinazioni d’uso differenziate tra il piano terra e il primo piano della struttura che si affaccia sul molo peschereccio del porto sambenedettese. Gli uffici, collocati al primo piano dell’ala sud, sono destinati ad attività amministrative, gestionali o di servizio compatibili con il funzionamento del mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato ittico, parte il bando atteso da anni Approfondimenti su Mercato Ittico Italia Mercato ittico, ecco il progetto. Investimento da 9 milioni. Caccia ai fondi per l’avamporto Il progetto per il nuovo mercato ittico procede con l’obiettivo di sviluppare un’infrastruttura moderna e funzionale. Il mercato ittico cambia pelle: "Al suo interno anche ristoranti" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mercato Ittico Italia Argomenti discussi: Mercato ittico, parte il bando atteso da anni; Il Comune cede in sub concessione alcuni spazi del Mercato Ittico all'Ingrosso; Mercato ittico sostenibile, parte il progetto del fotovoltaico; L'associazione Mimmo Grosso sul mercato ittico: Dialogo avviato ma operatività lontana, mancano strutture chiave. Mercato ittico, parte il bando atteso da anniPubblicato l’avviso per assegnare 14 spazi tra uffici e magazzini all’interno della struttura di viale Colombo. Domande entro il 6 marzo ... ilrestodelcarlino.it Mercato ittico ancora senza sede, i progetti sono già stati pubblicati: i tecnici valutano 6 opzioniCHIOGGIA - I tecnici del settore Lavori pubblici hanno redatto la prima documentazione finalizzata al trasferimento del mercato ittico e valutate sei ipotetiche ubicazioni. Fra queste, ... ilgazzettino.it Rendere il mercato ittico 'sostenibile' con un impianto fotovoltaico - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.