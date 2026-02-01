Oggi l’ultimo giorno di trattative per il mercato dell’Inter. I tifosi sono in attesa di sapere se arriverà un nuovo centrocampista come Frattesi o se si sistemerà l’affare con Jones. La società lavora fino all’ultimo minuto, cercando di chiudere gli accordi prima della chiusura ufficiale. La tensione è alta e le voci si rincorrono, mentre i giocatori e i dirigenti si muovono tra incontri e telefonate.

Inter News 24 Mercato Inter, manca sempre meno alla fine di questa sessione: da Frattesi all’intreccio con Jones, ecco le ultime. Le ultime ore di mercato in casa Inter sono frenetiche, con la dirigenza impegnata a sbloccare un’operazione complessa ma potenzialmente decisiva. Il nome in cima alla lista è quello di Curtis Jones. La trattativa con il Liverpool è però in una fase di stallo: i Reds vorrebbero prolungare il contratto del giocatore prima di lasciarlo partire, mentre l’inglese non sembra intenzionato a firmare il rinnovo alle attuali condizioni. Nonostante le difficoltà, il club nerazzurro ha già predisposto la macchina organizzativa per accoglierlo a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, sarà un ultimo giorno frenetico: da Frattesi all’intreccio con Jones. Ecco le ultime

Approfondimenti su Mercato Inter

Nel dibattito sul mercato dell’Inter, il giornalista Moretto ha fornito aggiornamenti sul futuro di Frattesi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mercato Inter

Argomenti discussi: Inter, cosa succede in porta? Vicario resta il preferito, no a Dibu Martinez; Calciomercato: tutte le news e le indiscrezioni di oggi LIVE; Prestito con diritto di riscatto: ultim'ora, l'Inter ha trovato il nuovo esterno | Decisiva la sua volontà; Mercato Inter, per Perisic si teme un nuovo caso Lookman: Marotta dice no a Martinez e punta Nico Paz e Bernardo Silva.

Per Jones all'Inter è una corsa contro il tempo. E Frattesi resta in bilicoMILANO - Oggi e domani, due giorni di trattative. E due sarebbero pure gli innesti che l’Inter vorrebbe regalare a Chivu. Più che il tempo, però, sono altre le complicazioni che ostacolano i piani ner ... corrieredellosport.it

Inter, il mercato non decolla: da Perisic a Dyaby, ci sono solo problemiMILANO - Era chiaro a tutti già nei giorni scorsi che l’eventuale uscita del PSV dalla Champions League non avrebbe rappresentato da sola una condizione sufficiente per permettere all’Inter di riabbra ... msn.com

Video-editoriale del 31.1.2026 Sul Mercato si cercherà il solito incastro in extremis e se non si troverà sarà polemica, come se non si conoscesse #Oaktree e l'#Inter fosse a metà classifica. Ne parlo qui: https://youtu.be/XOfcYPXBbh8 - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MERCATO Inter, chiusa la trattativa per il centrocampista Massolin Operazione da 3,5 milioni, resterà al Modena fino a giugno #SkySport #SkyCalciomercato x.com