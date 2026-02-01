Mercato Inter sarà un ultimo giorno frenetico | da Frattesi all’intreccio con Jones Ecco le ultime

Oggi l’ultimo giorno di trattative per il mercato dell’Inter. I tifosi sono in attesa di sapere se arriverà un nuovo centrocampista come Frattesi o se si sistemerà l’affare con Jones. La società lavora fino all’ultimo minuto, cercando di chiudere gli accordi prima della chiusura ufficiale. La tensione è alta e le voci si rincorrono, mentre i giocatori e i dirigenti si muovono tra incontri e telefonate.

Inter News 24 Mercato Inter, manca sempre meno alla fine di questa sessione: da Frattesi all’intreccio con Jones, ecco le ultime. Le ultime ore di mercato in casa Inter sono frenetiche, con la dirigenza impegnata a sbloccare un’operazione complessa ma potenzialmente decisiva. Il nome in cima alla lista è quello di Curtis Jones. La trattativa con il Liverpool è però in una fase di stallo: i Reds vorrebbero prolungare il contratto del giocatore prima di lasciarlo partire, mentre l’inglese non sembra intenzionato a firmare il rinnovo alle attuali condizioni. Nonostante le difficoltà, il club nerazzurro ha già predisposto la macchina organizzativa per accoglierlo a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

