Mercato Inter Perisic spinge ancora per il ritorno in nerazzurro ma c’è un nuovo ostacolo | ecco quale

Perisic torna a spingere per un ritorno all’Inter, anche se ora deve fare i conti con un nuovo ostacolo. Il giocatore croato insiste, ma i dirigenti nerazzurri sono ancora indecisi e valutano bene la situazione prima di prendere una decisione definitiva.

Il ritorno di Ivan Perisic a Milano non è più solo una suggestione romantica, ma una pista concreta che potrebbe infiammare le ultime ore di mercato. Tutto ruota attorno alla sfida odierna tra PSV e Feyenoord: un successo degli uomini di Eindhoven porterebbe il vantaggio in classifica a +16, permettendo al club olandese di ammorbidire le proprie pretese. Finora il muro è stato altissimo, ma la fuga scudetto quasi ipotecata potrebbe cambiare le carte in tavola per il senatore croato.

Sul mercato dell'Inter si riaccende l'attenzione su Ivan Perisic, con possibilità di un suo ritorno.

La trattativa tra Ivan Perisic e l'Inter attraversa una fase di stallo, con l'esterno croato desideroso di tornare in nerazzurro.

Argomenti discussi: L'Inter lavora su Perisic: Arrivate due offerte per Luis Henrique: il punto; Repubblica – Inter, offerta ufficiale al PSV per Perisic! Ivan spinge per tornare; Perisic spinge per il ritorno all’Inter: il messaggio alla dirigenza nerazzurra; Perisic, il Psv continua a dire no ma l'Inter non molla. L'Al Ittihad rifiuta la prima offerta per Diaby.

