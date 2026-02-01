Giorgia Meloni si è recata questa mattina in ospedale a Torino per visitare i due agenti feriti durante gli scontri di ieri. La premier ha condannato duramente le violenze, definendole

All'indomani degli scontri seguiti al corteo per Askatasuna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola a Torino per far visita ai due agenti ricoverati e dai social rilancia l'attacco ai violenti: "Questa non è protesta, si chiama tentato omicidio", scrive la premier che alla magistratura chiede di "valutare questi episodi per quello che sono, senza esitazioni". Poi l'annuncio: "Ho convocato una riunione per domattina per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza". Alle 9 del mattino di domenica la premier, accompagnata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, incontra all'ospedale Le Molinette l'agente aggredito a calci e martellate da una decina di incappucciati e il collega che lo ha trascinato via mettendolo in salvo: "Grazie per il vostro lavoro", dice Meloni stringendo la mano ai due poliziotti allettati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni visita gli agenti feriti. Scintille con le opposizioni

Giorgia Meloni si è recata all'ospedale Molinette di Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di sabato scorso durante il corteo per Askatasuna.

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri.

