Meloni visita Cirio all’ospedale | omaggio agli agenti e riconoscenza per il loro impegno

La premier Giorgia Meloni ha fatto visita oggi ad Alberto Cirio all’ospedale di Cuneo, dove si trova ricoverato dopo un incidente stradale. Meloni ha voluto mostrare vicinanza al presidente della Regione Piemonte e ha anche reso omaggio agli agenti di polizia intervenuti sul posto. La visita è durata alcuni minuti, durante i quali si è parlato di sicurezza e del pronto intervento. Nessuna comunicazione ufficiale sulle condizioni di Cirio, che resta sotto osservazione.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto in provincia di Cuneo. La visita, avvenuta in giornata presso il nosocomio di Torino, è stata un gesto simbolico di vicinanza e riconoscimento per un politico che, nonostante le condizioni, ha espresso la volontà di restare attivo nel suo ruolo. Meloni, accompagnata dal presidente della Regione, ha trascorso alcuni minuti con Cirio, salutandolo con un tono rispettoso e affettuoso, sottolineando l'importanza del sostegno reciproco tra le istituzioni in momenti di difficoltà.

