Meloni | non protestaè tentato omicidio

La premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà ai militari coinvolti nell’incidente, definendo l’episodio un tentato omicidio e non una protesta. La notizia arriva in un momento di tensione, con i due militari, Alessandro e Lorenzo, di 29 e 28 anni, coinvolti in una vicenda che ha fatto discutere. Meloni ha commentato la vicenda sottolineando la gravità dell’atto e il sostegno del governo alle forze armate.

11.25 "Ho portato solidarietà dell'Italia a tutti i militari coinvolti"."Alessandro ha 29 anni, Lorenzo ne ha 28. Contro di loro martelli,molotov,bombe carte piene di chiodi,pietre lanciate con le catapulte,oggetti contundenti di ogni genere e jammer per imperdire alla polizia di comunicare". Lo scrive la premier. "Erano lì per farci fuori, ha detto un agente.Sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellatellate" "non è protesta,si chiama tentato omicidio",denuncia Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giorgia Meloni ha parlato chiaramente: i magistrati devono considerare tentato omicidio ogni atto di violenza contro gli agenti di polizia.

