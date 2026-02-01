Durante un restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, è spuntato un volto che ricorda un angelo. La scoperta ha subito attirato l’attenzione, anche tra i politici di opposizione, che hanno criticato l’intervento. La Chiesa non ha ancora commentato la vicenda, ma la vicenda ha già acceso un dibattito tra chi vede nella scena un segno divino e chi invece pensa a un errore di restauro.

Il diavolo si nasconde nei dettagli. E l’angelo? Difficile nasconderlo dietro certi dettagli. Il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, è ormai fin troppo evidente, dopo che qualcuno l’ha svelato. Difficile nascondere dunque che un angelo ha il volto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. O quantomeno le assomiglia molto. In una cappella che ospita il busto di Umberto II di Savoia, l’angelo-Giorgia regge un cartiglio con disegnata l’Italia e fronteggia un altro angelo che porge la corona al sovrano in esilio. Apriti cielo. Dopo l’epifania dell’angelo dal volto istituzionale, l’opposizione insorge, anche con cavilli degni di un buon avvocato del diavolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Meloni formato angelo. In chiesa spunta il viso. E l'opposizione insorge

A Roma, nella basilica, spunta un nuovo volto sotto il restauro: un angelo che ora ha il volto di Meloni.

Un ritratto restaurato in una basilica di Roma fa parlare sui social.

Giorgia Meloni versione «angelo» in una basilica di Roma? Un affresco restaurato, la polemica politica e la replica ironica della premierUn affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina scatena il dibattito: un angelo dal volto simile a quello di Giorgia Meloni, tra ironia social, polemica politica e verifiche della Sopri ... vanityfair.it

Meloni, il volto in un restauro a San Lorenzo in Lucina. La premier: «No, decisamente non somiglio a un angelo»La notizia è talmente surreale da sembrare un fake, ma non lo è. Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma, un angelo ha assunto i tratti del viso della ... ilmessaggero.it

