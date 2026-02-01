La premier Giorgia Meloni ha fatto visita a Torino, incontrando le forze dell’ordine. Durante l’evento, ha rivolto un saluto agli agenti, ma ha anche voluto ringraziare tutta l’Italia per il lavoro che fanno ogni giorno. Meloni ha detto che la sicurezza di una nazione dipende anche dal sostegno e dal riconoscimento della popolazione.

La premier Giorgia Meloni ha visitato Torino in un incontro con le forze dell’ordine, durante il quale ha espresso un messaggio di vicinanza e riconoscenza non solo agli agenti presenti, ma a tutta la nazione. L’appuntamento si è svolto in un contesto di crescente attenzione verso il ruolo delle forze di polizia, in un momento in cui le istituzioni affrontano sfide legate alla sicurezza pubblica e alla fiducia sociale. La leader del governo ha sottolineato che il suo saluto agli agenti non era solo un gesto simbolico, ma un atto di riconoscimento diretto alla collettività italiana, che, attraverso il sacrificio quotidiano di chi indossa la divisa, si sente protetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni a Torino: “Il mio saluto agli agenti è anche un ringraziamento alla nazione intera

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Scontri a Torino, la vicinanza di Mattarella. La premier Meloni: No a sconti, colpito lo Stato; Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato; Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti. Conte e Schlein condannano: Fatti inqualificabili; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella.

Askatasuna, Meloni a Torino: «Questo è tentato omicidio contro gli agenti, i magistrati non esitino». Crosetto: bande armate come BrLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmattino.it

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilgazzettino.it

Almeno due arrestati e tre denunciati dopo gli scontri a Torino. Meloni visita gli agenti feriti. Le persone fermate ieri e portate in questura per le violenze alla manifestazione Pro Askatasuna erano state in tutto una decina. #ANSA - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni è atterrata a Caselle e si recherà a Torino per incontrare gli agenti e i militari coinvolti negli scontri di ieri. Meloni poi visiterà l’agente Alessandro Calista, ricoverato all’ospedale Molinette. @ultimora_pol x.com