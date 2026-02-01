Meghan Markle sembra essere pronta a tornare nel Regno Unito, nonostante i dissapori con la Regina Camilla. La tensione tra le due donne continua a far parlare, e ora si parla di un possibile ritorno di Meghan in patria. I rapporti tra la ex attrice e i Windsor restano freddi, e il rischio di un confronto diretto non si esclude.

Sembra proprio che Meghan Markle non abbia minimamente sepolto l’ascia di guerra con la Regina Camilla. Le due sono protagonista di un gelo che non si sarebbe mai sciolto, stando alle indiscrezioni. La Duchessa del Sussex oggi vive in California ma, dovesse tornare nel Regno Unito al fianco di Harry, non sarebbe disposta a far finta di nulla a Palazzo. Un sentimento che riflette un risentimento ben profondo, maturato negli anni e mai davvero superato. Meghan e Camilla, rapporto mai nato. Non c’è mai stata una reciproca simpatia tra Meghan Markle e la Regina Camilla. Caratterialmente ben differenti ma costrette a coesistere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, la faida con Camilla non è mai finita: il rischio del ritorno in UK

Approfondimenti su Meghan Markle

Meghan Markle ha recentemente suscitato attenzione con affermazioni riguardo a possibili richieste considerate eccessive per il suo ritorno nel Regno Unito.

Meghan Markle si prepara a tornare nel Regno Unito dopo quasi quattro anni, accompagnata dal principe Harry.

Ultime notizie su Meghan Markle

