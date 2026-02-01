Mediaset ferma Corona su YouTube | quattro video di Falsissimo cancellati con uno strike

La battaglia tra Fabrizio Corona e Mediaset si sposta su YouTube. L’azienda di Cologno Monzese ha fatto rimuovere quattro video del suo format Falsissimo, denunciando le violazioni di copyright. I video sono stati cancellati in poche ore, con uno strike assegnato sul canale dell’ex paparazzo.

La guerra mediatica tra Fabrizio Corona e Mediaset ha trovato un nuovo campo di battaglia: YouTube. L’azienda di Cologno Monzese ha scelto l’arma del copyright per contrastare la diffusione dei contenuti del format Falsissimo, ottenendo la rimozione immediata di quattro video dal canale dell’ex re dei paparazzi. Una mossa che cambia le carte in tavola e che potrebbe ridefinire il futuro del progetto più discusso degli ultimi mesi. La segnalazione per violazione del diritto d’autore ha colpito con precisione chirurgica le puntate più sensibili del format. I video oscurati riguardavano tre figure centrali dell’universo Mediaset: Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello, Gerry Scotti, volto storico dell’azienda, e Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Mediaset ha deciso di fermare Fabrizio Corona, accusandolo di aver violato il copyright.

Mediaset ha deciso di bloccare quattro video di Falsissimo su YouTube, applicando uno strike per violazione del copyright.

