Mediaset fa centro tra lupi e montagne

Mediaset si conferma protagonista nel pomeriggio di Rete 4, dove il film “Il richiamo del lupo” del 1975 ha attirato quasi mezzo milione di spettatori con picchi di share del 5%. La programmazione si ispira alle avventure di Zanna Bianca e ai cercatori d’oro in Canada e Alaska, dimostrando di saper catturare l’attenzione del pubblico tra storie di natura e avventura.

