mediaset fa centro tra lupi e montagne

Mediaset si conferma protagonista nel pomeriggio di Rete 4, dove il film “Il richiamo del lupo” del 1975 ha attirato quasi mezzo milione di spettatori con picchi di share del 5%. La programmazione si ispira alle avventure di Zanna Bianca e ai cercatori d’oro in Canada e Alaska, dimostrando di saper catturare l’attenzione del pubblico tra storie di natura e avventura.
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Il richiamo del lupo - Rete 4) Sulla scia di Zanna Bianca e delle avventure dei cercatori d’oro in Canada e Alaska, il pomeriggio di Rete 4 si difende ancora bene col film “Il richiamo del lupo” del 1975, visto da quasi mezzo milione di persone con picchi di share del 5%. Due ragazzini perdono il padre mentre si riparano in una tenda sotto la neve, in loro soccorso arriva Buck, mezzo cane e mezzo lupo, col quale proseguono il viaggio e arrivano nella cittadina canadese di Dawson City, tiranneggiata dal prepotente signorotto locale Bates William. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Julia Moling, gattista in Alta Badia, tra tramonti, stellate e branchi di lupi: «È la bellezza della montagna che ci fa uscire tutte le sere per andare al lavoro»
Julia Moling, gattista in Alta Badia, dedica le sue serate alla cura delle piste tra tramonti, stelle e lupi.
“Voleva solo far vedere il posto alla sua famiglia”: fa un giro in elicottero con le nipoti prima del suo matrimonio ma durante il volo colpisce una corda e si schianta tra le montagne
Un semplice giro in elicottero, pensato come un momento speciale con le nipoti prima del matrimonio, si è concluso tragicamente.
Argomenti discussi: Dopo diffida Mediaset, Youtube rimuove una puntata di 'Falsissimo' di Fabrizio Corona; Milano, Mediaset fa oscurare l'ultima puntata di Falsissimo di Corona: Google e Meta riconoscono la violazione di diritto d'autore; Corona oscurato da YouTube, Mediaset vince sul copyright; Dopo diffida Mediaset cancellata puntata del format di Corona.
Mediaset ferma Corona per presunta violazione del copyright: l’ultima puntata di Falsissimo oscurata da YouTube con uno strike. Che cos’è e cosa succede oraL'ultimo episodio del podcast di Fabrizio Corona è stato rimosso da YouTube su richiesta di Mediaset per violazione del diritto d'autore ... ilfattoquotidiano.it
Corona oscurato da YouTube, Mediaset vince sul copyrightAGI - La piattaforma web YouTube ha oscurato e rimosso l'ultima puntata Il prezzo del successo parte finale del format Falsissimo dal canale di Fabrizio Corona. Al centro dell'episodio l'ex agente f ... msn.com
Per una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta per violazione del copyright è stata cancellata dalle piattaforme social la puntata di lunedì scorso di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico al centro di una serie di indagini della x.com
Corona, il “caso Signorini” e l’attacco a Mediaset: cosa sta succedendo davvero *** Tra gossip, retroscena e chat pruriginose, Fabrizio Corona è tornato al centro della scena mediatica. Con il suo format "Falsissimo" sta monopolizzando il dibattito pubblico: - facebook.com facebook
