Mattia Casse chiude al settimo posto nella discesa libera di Crans Montana, in Svizzera. Prosegue il suo percorso di crescita, anche se ammette di aver perso qualche decimo sulla linea più abbondante. Nonostante tutto, il risultato di oggi dimostra che l’Italia ha più atleti competitivi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Casse guarda avanti, convinto di poter migliorare ancora.

Ancora ottimi segnali da Mattia Casse alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per lui arriva un convincente settimo posto nella discesa libera di Crans Montana, in Svizzera, che ha peraltro regalato all’Italia un poker di uomini jet nella top ten. Ed è un segnale fortissimo in vista di quanto accadrà tra pochi giorni nel contesto a cinque cerchi. Queste le dichiarazioni di Casse alla Rai: “ Mi sembrava quasi il contrario mentre scendevo, poi dopo era totalmente diverso. Peccato, ho sciato bene, sicuramente qua sotto una linea più abbondante nelle ultime curve ha fatto perdere quei 2 decimi per fare 4°-5°, ma in generale veramente bene, al passo coi primi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Casse: “Linea più abbondante, decimi persi. Sono in crescita, guardiamo avanti”

Questa mattina si è disputato il SuperG di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026.

