Matteo Berrettini torna in campo dopo un periodo difficile. Ha ripreso gli allenamenti sulla terra rossa e si prepara per il suo rientro in Sudamerica. Dopo settimane complicate, il tennista italiano si mostra determinato a ripartire e a tornare ai livelli di sempre.

Matteo Berrettini rimette finalmente piede in campo e lo fa guardando avanti, lasciandosi alle spalle settimane complicate. Dopo lo stop forzato che lo ha costretto a saltare l’Australian Open 2026, il tennista romano ha ripreso gli allenamenti sulla terra rossa, segnando un passaggio chiave verso il ritorno nel massimo circuito internazionale del tennis. Il romano non ha ancora disputato match in questa stagione. A fermarlo, a pochi giorni dall’esordio a Melbourne contro Alex De Minaur, è stato l’ennesimo problema ai muscoli addominali, una tipologia di infortunio che negli ultimi anni ha più volte inciso sulla sua continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini riparte dalla terra rossa: allenamenti ripresi e rientro fissato in Sudamerica?

