Mathieu van der Poel scrive un’altra pagina importante nella storia del ciclocross. Il campione olandese ha conquistato il suo quinto titolo mondiale, lasciando ancora una volta il segno sulla disciplina. Non è chiaro se si ritirerà, ma intanto si gode il record e la vittoria di una stagione da fuoriclasse.

L’ultimo capolavoro di una carriera da leggenda? Non è ancora ufficiale il suo addio al ciclocross, ma nel caso Mathieu van der Poel è riuscito a salutare con l’ennesima impresa, una stagione da sogno culminata con un altro titolo iridato. Ai Mondiali di Hulst arriva il successo numero otto, corridore più vincente di sempre nella manifestazione. Davanti al pubblico di casa la vittoria è arrivata alla sua maniera, dominando. All’attacco sin dal primo giro, il fuoriclasse neerlandese ha guadagnato margine su tutti chiudendo la pratica con un vantaggio esorbitante. Un vero e proprio re di questo sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu van der Poel sempre più nella storia del ciclocross. Nuovo trionfo ai Mondiali, quinto un clamoroso Filippo Fontana

