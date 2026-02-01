Mateta come il primo Lukaku Maignan un top al mondo | Milan le idee chiare pagano anche sul mercato

Il Milan punta a rafforzarsi con decisione e già pensa alle mosse giuste sul mercato. Le scelte fatte in campo dimostrano che i rossoneri credono nelle idee chiare e vogliono portare avanti un progetto concreto. Mateta, paragonato a Lukaku, e Maignan, tra i migliori al mondo, sono solo alcuni degli esempi di come il club sia pronto a investire in giocatori che possano fare la differenza. La strategia sembra funzionare: giocare d’anticipo e seguire un piano preciso permette al Milan di mantenere il passo e di puntare in alto.

Muoversi in anticipo è cosa buona e giusta in campo, figurarsi sul mercato. Naturalmente l'anticipo vero è quello di chi scopre Yildiz, di chi si fa prestare il semisconosciuto Nico Paz, di chi ha la tenacia di aspettare che i bambini Messi e Lamine Yamal diventino grandi. Parlando di Maignan e Mateta, il primo "riacquistato", il secondo obiettivo primario del Milan, il discorso è un po' diverso ma sempre apprezzabile, per non ritrovarsi a inseguire all'ultimo minuto Jovic o Nkunku: sotto pressione, si sa, le scelte sono meno lucide. Un club che aspira alla grandezza si muove così. Non avendo i milioni inglesi, poi, bisogna agire d'anticipo e senza sprechi.

