Domani il Milan invierà un medico a Londra per fare esami alle ginocchia di Mateta. Il calciatore francese ha già raggiunto un accordo con il Palace, ma i rossoneri vogliono essere sicuri prima di decidere sul suo futuro. I test alle ginocchia sono decisivi e il risultato potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato.

La corsa a Jean-Philippe Mateta finisce in volata. Un medico del Milan domani mattina sarà a Londra per esami supplementari alle ginocchia del calciatore francese, scelto dal club come numero 9 del futuro. Il Crystal Palace in giornata ha chiuso il maxi accordo per Jorgen Strand Larsen, attaccante del Wolverhampton pagato una somma vicina ai 50 milioni. Il grande problema che ostacolava la trattativa quindi è uscito di scena. Il Milan però in giornata ha ricevuto documentazione medica che i medici hanno ritenuto di dover approfondire. Questo è l’ultimo passo da compiere. La valutazione ora è molto delicata, considerando anche la corsa contro il tempo per chiudere entro le 20, deadline del mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mateta, accordo col Palace ma il Milan ha dei dubbi: domani i test decisivi alle gionocchia

Approfondimenti su Mateta Palace

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il trasferimento di Mateta alla Juventus.

Durante la notte il Milan ha fatto passi avanti per portare a casa Mateta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mateta Palace

Argomenti discussi: Mateta al Milan, affare caldissimo: accordo di massima col Crystal Palace, le cifre e cosa manca; Mateta, il Milan ha fretta: alzata l'offerta al Palace per averlo subito. I dettagli della trattativa; Milan, Mateta è vicinissimo: a breve si può chiudere. E Nkunku può restare; FLASH| Milan: accordo di massima con il Crystal Palace per Mateta, le cifre dell'operazione.

Milan, colpo Mateta: accordo da 30 mln col Palace. Nkunku-Roma?Milan accelera per Jean-Philippe Mateta: accordo da 30 milioni col Crystal Palace. In arrivo per rinforzare l'attacco di Allegri. europacalcio.it

Milan, Mateta colpo da 35 milioni: accordo con il Crystal PalaceIl Milan ha trovato l'accordo col Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta: 35 milioni di euro. Resta il via libera di Glasner. europacalcio.it

-: ! Comunque finirà la trattativa per Jean-Philippe Mateta troverà il suo epilogo sul rettilineo finale del mercato. Come riportano Romano e Moretto il Milan ha l'accordo totale con il Crystal Palace per l'arrivo del centrava - facebook.com facebook

Il Milan ha l'accordo totale con il Palace e con Mateta, gli ha fatto svolgere le visite mediche in Inghilterra e siamo in attesa che il Milan decida di procedere per gennaio. Stiamo aspettando, una volta le visite mediche, i passaggi successivi, vi aggiorneremo @ x.com