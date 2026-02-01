Matematica al classico fisica con arte | Non è uno scandalo È un segnale Sono strumenti per capire il mondo

A Milano, il liceo classico introduce la matematica e la fisica con un approccio innovativo. Non si tratta di seguire le tradizioni, ma di usare gli strumenti scientifici per aiutare gli studenti a capire meglio il mondo che li circonda. La novità sta nel mettere insieme arte e scienza, per dimostrare che cultura e conoscenza non sono compartimenti chiusi, ma un insieme collegato di idee e strumenti utili nella vita di tutti i giorni.

di Simona Ballatore MILANO "Il punto non è la “tradizione”: è il messaggio. Mettere matematica anche al classico dice agli studenti (e all’opinione pubblica) che la cultura non è una somma di compartimenti stagni, ma una rete di strumenti per capire il mondo". Lorella Carimali, autrice de L’equazione della libertà, docente di Fisica e Matematica al liceo Vittorio Veneto e coordinatrice delle nuove indicazioni di Matematica per i licei, parte da qui per commentare le novità della maturità 2026. Novità che hanno iniziato a far discutere. "Vorrei tenere il punto lontano dalle polemiche. Quando un ministro deve selezionare poche discipline tra molte possibili, è inevitabile che qualcuno resti deluso: ogni indirizzo ha aspettative “comprensibili” (allo scientifico ci si aspetta magari fisica, al classico altri equilibri), ma la selezione non può accontentare tutti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Milano Scuola

L’esame di maturità 2026 si presenta diverso dal passato.

Gli studenti delle scuole superiori vivono momenti di tensione e allegria.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Scuola

Argomenti discussi: Materie esame Maturità 2026 svelate, è subito polemica: proteste; Maturità 2026, al classico versione di latino (e matematica orale), matematica (e storia) allo scientifico. Ecco le materie della seconda prova e le quattro del colloquio; Maturità 2026, definite le quattro materie del colloquio: Matematica al classico, Italiano allo scientifico; Fisica all'Artistico e Matematica al Classico (all'orale)? Le reazioni social dei maturandi alle materie della Maturità 2026.

Materie Maturità 2026 Ufficiali: Latino al Classico e Matematica allo Scientifico. L’elenco completoScopri le Materie Maturità 2026 Ufficiali con il ritorno del Latino e la conferma della Matematica nello Scientifico. informazionescuola.it

Maturità 2026: il 64% degli studenti approva le scelte ministeriali, ma Storia e Matematica all’orale preoccupano Scientifico e ClassicoUn sondaggio condotto da Skuola.net su 500 studenti ha rilevato che il 64% dei maturandi si dichiara soddisfatto delle materie d'esame stabilite dal Ministero dell'Istruzione per la Maturità 2026. orizzontescuola.it

Maturità 2026, si inizia il 18 giugno: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 materie) e... - facebook.com facebook

Latino per il liceo classico, matematica per scientifico, tutte le materie selezionate per la seconda prova della matrità 2026 x.com