Matematica al classico fisica con arte | Non è uno scandalo È un segnale Sono strumenti per capire il mondo
A Milano, il liceo classico introduce la matematica e la fisica con un approccio innovativo. Non si tratta di seguire le tradizioni, ma di usare gli strumenti scientifici per aiutare gli studenti a capire meglio il mondo che li circonda. La novità sta nel mettere insieme arte e scienza, per dimostrare che cultura e conoscenza non sono compartimenti chiusi, ma un insieme collegato di idee e strumenti utili nella vita di tutti i giorni.
di Simona Ballatore MILANO "Il punto non è la “tradizione”: è il messaggio. Mettere matematica anche al classico dice agli studenti (e all’opinione pubblica) che la cultura non è una somma di compartimenti stagni, ma una rete di strumenti per capire il mondo". Lorella Carimali, autrice de L’equazione della libertà, docente di Fisica e Matematica al liceo Vittorio Veneto e coordinatrice delle nuove indicazioni di Matematica per i licei, parte da qui per commentare le novità della maturità 2026. Novità che hanno iniziato a far discutere. "Vorrei tenere il punto lontano dalle polemiche. Quando un ministro deve selezionare poche discipline tra molte possibili, è inevitabile che qualcuno resti deluso: ogni indirizzo ha aspettative “comprensibili” (allo scientifico ci si aspetta magari fisica, al classico altri equilibri), ma la selezione non può accontentare tutti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
