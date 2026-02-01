Massimo Ranieri | Tutti i sogni ancora in volo – e continuano a volare

Massimo Ranieri torna in scena con il suo nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo – e continuano a volare”. Questa volta, il cantante e attore si esibirà al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 5 febbraio 2026, portando sul palco la sua energia e i suoi sogni ancora vivi. Lo spettacolo prosegue il suo tour nei teatri italiani più importanti, dimostrando che la passione di Ranieri non si ferma e che ancora una volta vuole emozionare il suo pubblico con musica e storie.

Continua il viaggio di Massimo Ranieri, nei teatri italiani più prestigiosi, con lo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo – e continuano a volare", in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 5 febbraio 2026. Dopo più di 800 repliche di "Sogno e son desto", ecco un'altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti e privati. Ascolteremo anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo ultimo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, con la produzione musicale di Gino Vannelli. Da venerdì 23 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, Massimo Ranieri sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo…e continuano a volare". Massimo Ranieri, l'atleta della canzone. L'eterno ragazzo, in scena all'Augusteo con Tutti i sogni ancora in volo, racconta come allena le corde vocali, segreto per tour lunghissimi in sale sempre piene. Massimo Ranieri, artista infinito. Le canzoni si dispongono come capitoli di un romanzo della memoria, mentre il racconto procede per evocazioni, ritorni, improvvise accensioni sentimentali, in quel territorio sospeso dove il ricordo. Massimo Ranieri è al teatro Augusteo fino a domenica 1 febbraio 2026 con "Tutti i sogni ancora in volo …e continuano a volare"

