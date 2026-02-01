Mascaro 19 anni dopo Il fratello | No all’oblio Il medico legale | Così fu analizzato il corpo
Sono passati quasi vent’anni da quando Mascaro fu trovato senza vita. Il fratello del giovane chiede di non lasciarlo nell’oblio e di ricordare la sua storia. Intanto, il medico legale spiega come è stato analizzato il corpo e quali dettagli sono emersi dall’autopsia. La scena del ritrovamento si svolse di notte, con la specializzanda che ricorda ancora bene quella telefonata e la scena sul luogo, con le forze dell’ordine già all’opera.
"La ricordo quella telefonata: non erano ancora le due del mattino. All’epoca ero una specializzanda e mi recai in sopralluogo come aiuto allo strutturato, alla presenza del pm di turno, dottoressa Stefania Mininni, del Ris e dei carabinieri, che erano già all’opera. Successivamente ci furono altri sopralluoghi insieme a quello che all’epoca era il direttore della medicina legale: il prof Beduschi. Insieme siamo stati nominati consulenti tecnici per la procura che, unitamente alle forze dell’ordine, svolse un lavoro formidabile. Furono precisi, se non impeccabili ma oggi, con le nuove tecniche, sicuramente qualche accertamento ulteriore sarebbe possibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
