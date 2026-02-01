Marotta chiude il mercato | Frattesi sta bene con noi

Giuseppe Marotta ha parlato poco prima della partita tra Cremonese e Inter. Il presidente nerazzurro ha confermato che Frattesi sta bene nel suo ruolo e che il mercato si è chiuso senza grandi sorprese. Non ci sono operazioni in vista e la squadra si presenta pronta per la sfida. Marotta ha anche detto che l’Inter guarda alla Champions League con ambizione, ma senza fare proclami.

Alla vigilia di Cremonese-Inter, Giuseppe Marotta, presidente dell' Inter, ha fatto il punto su mercato, singoli e Champions League, intervenendo ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del calcio d'inizio. Parole nette, che chiariscono strategie e scenari, a partire dalla posizione di Davide Frattesi. Il dirigente nerazzurro ha sgomberato il campo da equivoci: « Come abbiamo sempre detto, non vogliamo trattenere chi intenda essere ceduto. Frattesi non ha mai manifestato tale sentimento, evidentemente si trova bene con noi. C'è l'orgoglio di avere più spazio, ma avrà sicuramente il modo di mostrare le sue qualità positive ».

