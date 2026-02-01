Marotta chiude il mercato | Diaby non arriva Frattesi resta E Chivu ha allargato la rosa

Da gazzetta.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato estivo si chiude con alcune conferme e poche sorprese in casa Inter. Marotta annuncia che Diaby non arriverà e che Frattesi resta in rosa, mentre Chivu ha deciso di allargare la rosa a disposizione di Inzaghi. Il presidente nerazzurro spiega che non hanno fretta di colmare tutte le lacune, a parte l’infortunio di Dumfries, che salterà circa un mese. La società ha mantenuto l’assetto di partenza, puntando sulla continuità e sulla fiducia nei propri giocatori.

Tre notizie di mercato e non solo, anzi pure qualcosa in più, nello spazio di pochi minuti. La prima: “Dumfries tra un mese torna”. La seconda: “Per Diaby abbiamo fatto solo un sondaggio, ma il suo club ci ha comunicato che vuole tenerlo”. La terza riguarda Frattesi: “Non ha mai chiesto di essere ceduto, è qui e gioca”. Pensieri e parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, che prima della sfida contro la Cremonese ha risposto su tutto ciò che riguarda l’attualità nerazzurra. E il giovane Massolin del Modena: “Ci abbiamo investito e rappresenta un’intuizione, potrà essere utile anche alla prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

