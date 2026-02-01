Marotta chiude il mercato | Diaby non arriva Frattesi resta E Chivu ha allargato la rosa
Il mercato estivo si chiude con alcune conferme e poche sorprese in casa Inter. Marotta annuncia che Diaby non arriverà e che Frattesi resta in rosa, mentre Chivu ha deciso di allargare la rosa a disposizione di Inzaghi. Il presidente nerazzurro spiega che non hanno fretta di colmare tutte le lacune, a parte l’infortunio di Dumfries, che salterà circa un mese. La società ha mantenuto l’assetto di partenza, puntando sulla continuità e sulla fiducia nei propri giocatori.
Tre notizie di mercato e non solo, anzi pure qualcosa in più, nello spazio di pochi minuti. La prima: “Dumfries tra un mese torna”. La seconda: “Per Diaby abbiamo fatto solo un sondaggio, ma il suo club ci ha comunicato che vuole tenerlo”. La terza riguarda Frattesi: “Non ha mai chiesto di essere ceduto, è qui e gioca”. Pensieri e parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, che prima della sfida contro la Cremonese ha risposto su tutto ciò che riguarda l’attualità nerazzurra. E il giovane Massolin del Modena: “Ci abbiamo investito e rappresenta un’intuizione, potrà essere utile anche alla prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Marotta nel pre di Cremonese Inter: «Salvo situazioni al momento impreviste il mercato è chiuso. Frattesi resta, su Perisic, Diaby e il Bodo…»
Marotta rassicura i tifosi: "Il mercato è chiuso, salvo imprevisti.
Marotta sul mercato: «Non siamo in emergenza e non è facile migliorare la rosa. Diaby? Non vi nascondo quella cosa»
Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato prima della partita con il Borussia Dortmund.
Argomenti discussi: Inter, Marotta fa mercato con gli ex: quanto costano i nuovi 30enni nerazzurri; Marotta: 'Diaby? Sondaggio, ma ipotesi remota. Perisic... '; Inter, sgambetto di mercato alla Juve: Marotta soffia Kessié a Comolli. Sfuma Nico Paz, Dumfries porta Palestra; Inter, Marotta: Perisic e Diaby? Vi dico che...
Da Perisic a Diaby e Dumfries, Marotta dice tutto: Telefonate in modo improvvidoMarotta confessa tutto sul calciomercato Inter da Perisic a Diaby passando da Dumfries e Frattesi: annuncio ufficiale
Cremonese-Inter, Marotta è netto sul mercato: Presa una decisione poi rivela su Dumfries-LiverpoolBeppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Cremonese-Inter. Le sue parole prima del match.
#Inter, siparietto di #Marotta con #Boban: "Speriamo di chiudere Jakirovic". Poi l'indizio mercato: "Colpo top Serve un'occasione, difficile migliorare questa rosa"
