Marotta chiude il mercato | Diaby non arriva Frattesi resta E Chivu ha allargato la rosa

Il mercato estivo si chiude con alcune conferme e poche sorprese in casa Inter. Marotta annuncia che Diaby non arriverà e che Frattesi resta in rosa, mentre Chivu ha deciso di allargare la rosa a disposizione di Inzaghi. Il presidente nerazzurro spiega che non hanno fretta di colmare tutte le lacune, a parte l’infortunio di Dumfries, che salterà circa un mese. La società ha mantenuto l’assetto di partenza, puntando sulla continuità e sulla fiducia nei propri giocatori.

