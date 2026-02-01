Margot Robbie torna sotto i riflettori con un nuovo ruolo. Questa volta, l’attrice ha presentato la sua interpretazione di Wuthering Heights, scegliendo uno stile decisamente diverso dal solito. Con i suoi capelli strawberry blonde, Margot ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta di sapersi adattare a qualsiasi look. Poco tempo fa, l’attrice ha mostrato di essere a suo agio con qualsiasi colore di capelli, e questa volta non fa eccezione. La scena è stata semplice, ma efficace, lasciando tutti a bocca

Ci sono pochissime persone al mondo che stanno bene con qualsiasi colore di capelli, e possiamo accertare con certezza che Margot Robbie è una di queste. L’attrice protagonista di uno dei film più attesi del 2026, Wuthering Heights (Cime Tempestose, ndr), non solo è stata invidiata per aver lavorato a strettissimo contatto con Jacob Elordi, ma ha anche indossato quegli abiti d’epoca che ci fanno proprio sognare. Ed è proprio Margot Robbie a rilanciare lo strawberry blonde, ma con una variante più calda e più “fragola” in punti strategici della chioma. Margot Robbie e lo strawberry blonde per Wuthering Heights. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Margot Robbie presenta Wuthering Heights all’insegna dello strawberry blonde

Approfondimenti su Margot Robbie Wuthering Heights

Margot Robbie Improvised on Wuthering Heights Set

Ultime notizie su Margot Robbie Wuthering Heights

