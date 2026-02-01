Marescià voglio cambiare vita e pagare pusher consegna droga e bilancino in caserma a Napoli | arrestato

Questa mattina a Napoli un uomo si è presentato spontaneamente in caserma, consegnando droga e bilancino ai carabinieri. Ha detto di voler cambiare vita e pagare per i suoi errori. L’arresto è stato immediato.

Si presenta spontaneamente in caserma e consegna ai carabinieri droga e bilancino: «Voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto». È accaduto a San Giorgio a Cremano, a pochi chilometri da Napoli, dove un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, si è recato nella stazione dei Carabinieri per costituirsi. La confessione: «Voglio pagare per quello che ho fatto». Una volta entrato in caserma, riporta il Corriere della Sera, il giovane ha estratto dalle tasche un involucro contenente 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, poggiandoli sulla scrivania di un militare prima ancora di sedersi.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Napoli Pusher

Un giovane di 27 anni si è presentato spontaneamente in caserma a San Giorgio a Cremano.

Un giovane di 27 anni si è presentato questa mattina nel commissariato di San Giorgio e si è consegnato alle forze dell’ordine.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Pusher

Argomenti discussi: Castellammare di Stabia, l’inchiesta della DDA: i rapporti tra clan e politica nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; Reggiana - Juve Stabia: Curiosità e probabili formazioni. Vespe al Mapei Stadium in versione rimaneggiata.

San Giorgio a Cremano: Marescià voglio cambiare vita, pusher arrestato dai CarabinieriL’uomo, entrato in caserma, ha estratto dalle tasche un involucro contenente 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, poggiandoli sulla scrivania del militare prima ancora di sedersi. Un ... ilgazzettinovesuviano.com

Marescià voglio cambiare vita. Carabinieri arrestano pusher reo confessoI carabinieri, a quel punto, lo arrestano e vanno anche a casa del 27enne dove trovano un’altra dose di cocaina in presenza del reo confesso e dei suoi ... napolivillage.com

#Apertura #Cronaca “Marescià, voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto”: 27enne si consegna ai Carabinieri con droga e bilancino - facebook.com facebook

#Apertura #Cronaca “Marescià, voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto”: 27enne si consegna ai Carabinieri con droga e bilancino x.com