Mara Venier ha dedicato un messaggio d’amore al marito Nicola Carraro per il suo compleanno. Dopo qualche giorno di preoccupazione per la salute di Carraro, la conduttrice ha voluto festeggiare il traguardo con una dichiarazione affettuosa sui social.

Mara Venier ha festeggiato il compleanno del marito Nicola Carraro con un messaggio pieno di affetto, celebrando insieme un traguardo personale e una vittoria sulla malattia. Il 1° febbraio 2026, a 84 anni, Carraro ha ricevuto gli auguri della moglie, che ha condiviso su Instagram una foto scattata in un momento di serenità, i due sorrisi sinceri, il braccio intrecciato, un’immagine che racconta più di mille parole. “Auguri amore mio”, ha scritto Mara, con semplicità ma intensità, come un saluto che non è solo un’occasione di festa, ma un atto di riconoscenza. L’evento, che avrebbe potuto essere solo un momento di gioia, si è trasformato in un simbolo di resilienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mara Venier celebra il compleanno di Nicola Carraro con un messaggio d’amore dopo il momento di ansia.

Nicola Carraro ha passato momenti molto difficili, arrivando quasi a perdere la vita a causa di un farmaco.

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, svela di aver rischiato la vita.

