Manuela Angeli | Le mie Olimpiadi invernali del 1956 sul ghiaccio

Manuela Angeli ricorda le sue Olimpiadi invernali del 1956. La sua voce si fa ascoltare calma e chiara, come il ghiaccio su cui ha gareggiato. Parla con semplicità, senza fronzoli, ripercorrendo quei momenti che le sono rimasti nel cuore. Le sue parole portano ancora la freschezza di quegli anni e l’emozione di aver vissuto una delle più importanti tappe della sua vita sportiva.

L a voce dall'altra parte del telefono arriva limpida. Cristallina come la superficie del ghiaccio che l'attrae, adesso come allora. Manuela Angeli, una delle 14 italiane convocate ai Giochi di Cortina 1956, aveva solo 16 anni quando si presentò nel nuovo stadio olimpico per gareggiare nel pattinaggio di figura. La medaglia d'oro andò alla statunitense Tenley Emma Albright. Lei si piazzò ventesima. Di lì a poco, Angeli lasciò l'agonismo per dedicarsi allo studio e non tornò mai più alle competizioni. Oggi ha 86 anni. «Eppure, quando vedo il ghiaccio brillare, quando vedo un laghetto di montagna con la superficie ghiacciata, sento il desiderio di pattinarci sopra.

