A Kiev, nonostante l’accordo temporaneo sulle forniture di energia, le luci restano spente in molte zone. Le autorità non hanno ancora ripristinato del tutto il servizio elettrico, e le persone continuano a vivere senza corrente. La tregua annunciata non sembra aver portato i risultati sperati, e la situazione rimane tesa.

A Kiev, dopo l’annuncio di una tregua temporanea sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, la situazione non si è ancora stabilizzata. Nonostante l’accordo, migliaia di abitanti continuano a vivere al buio e senza riscaldamento. La città, coperta da uno strato di ghiaccio, presenta strade gelate, porte chiuse e finestre illuminate solo dai generatori portatili. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato che circa mille edifici residenziali restano privi di riscaldamento, segno di una rete elettrica ancora profondamente compromessa. I problemi non sono solo tecnici: la crisi si è aggravata da un’ondata di freddo intenso, che ha colpito l’Ucraina in pieno inverno, mettendo ulteriore pressione sulle già fragili reti di distribuzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mancata ripresa del servizio elettrico in Ucraina nonostante l'accordo temporaneo sulle forniture

Gli scontri in Ucraina fanno una pausa.

A Parigi, alcuni paesi hanno raggiunto un accordo sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

