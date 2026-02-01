Maltempo Schifani riceve Tajani e la delegazione Farnesina a Palazzo d’Orléans

Il presidente della Regione, Renato Schifani, riceverà domani a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, e una delegazione di rappresentanti di Ice, Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti. La visita avviene in un momento di maltempo che ha colpito diverse zone della regione. L’incontro serve a discutere di iniziative e progetti in corso, ma anche di come affrontare insieme le difficoltà causate dalle recenti intemperie.

Incontro con le imprese siciliane colpite dal maltempo, alle 11.30 conferenza stampa congiunta L’incontro è stato organizzato a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia nei giorni scorsi. La Farnesina, secondo quanto fa sapere la Regione con una nota, sta coordinando un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export, con l’obiettivo di compensare i danni subiti e favorire la ripresa delle attività verso l’estero. La delegazione, nella Sala Alessi, incontrerà i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto previsti per le imprese dei territori colpiti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Schifani Tajani "Rafforzare export e imprese siciliane": a Palazzo d’Orléans Schifani incontra Tajani Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Palazzo d’Orléans, incontro tra Schifani e Tajani: intesa Stato-Regione a sostegno delle imprese siciliane Il 16 gennaio, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Schifani Tajani Maltempo in Sicilia, il presidente Schifani riceve Tajani e una delegazione della FarnesinaDomani, lunedì 2 febbraio, l presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, riceverà a Palazzo d'Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, assieme a una de ... ilsicilia.it Maltempo, nelle prossime ore l’incontro a Palermo tra Schifani, Tajani e delegazione FarnesinaDomani, lunedì 2 febbraio, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riceverà a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, assieme a una ... itacanotizie.it L'emergenza maltempo è la priorità assoluta per il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che in questi giorni ha ridotto al minimo indispensabile gli impegni istituzionali per concentrarsi interamente sulla gestione della crisi e sull'avvio immediato - facebook.com facebook Schifani, 'fondi per emergenza maltempo ci sono'. Governatore: "Non c'è bisogno di soldi per il Ponte" #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.