Malaysia seizes $129.9 million in crude oil from tankers suspected of illegally transferring oil

La Malaysia ha sequestrato oltre 129 milioni di dollari in petrolio proveniente da due petroliere sospettate di aver effettuato trasferimenti illegali in mare. Le navi sono state fermate e il petrolio è stato confiscato mentre le autorità indagano sulle operazioni illecite. Per ora, nessuno è stato arrestato, ma l’operazione dimostra la volontà di Bangkok di contrastare il criminale traffico di petrolio.

SINGAPORE, Feb 1 (Reuters) - Two tankers suspected of illegal ship-to-ship oil transfers were detained and more than 512 million ringgit ($129.9 million) worth of crude oil seized 24 nautical miles west of Muka Head, Penang last week, the Malaysian Maritime Enforcement Agency said on Saturday. The waters off Malaysia are known as a regular site for illegal ship-to-ship transfers, where oil is shifted between tankers at sea to obscure its origin. Malaysian authorities said in July last year they would more tightly enforce rules around the practice. The seized tankers, worth 718 million ringgit, were carrying 53 Chinese, Burmese, Iranian, Pakistani and Indian crew members.

