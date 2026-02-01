Mago Moreira accusato di truffa 1700 euro per risolvere i guai d’amore

Il Mago Moreira è finito nei guai. Era noto per pubblicare annunci su Facebook in cui prometteva di risolvere problemi d’amore con riti esoterici. Ora è accusato di aver truffato una persona, portandola a versare 1700 euro per “cambiare il destino” con la sua magia. La vicenda sta facendo discutere chi aveva creduto alle promesse del mago.

Il Mago Moreira pubblicava annunci su Facebook e risolveva problemi d'amore, grazie a riti esoterici e alla sua abilità di cambiare i destini delle persone con la sola forza del pensiero. Così prometteva dai suoi social, rivolgendosi a clienti insoddisfatti della vita e disposti a pagare pur di ottenere un po' di felicità. Ma il pool che gestiva la pagina del mago tre anni fa ha superato il confine sottile tra richiesta e pretesa, promessa di un risultato e truffa. Così in tre sono finiti a processo, davanti al Gup di Como Walter Lietti, con le accuse di truffa aggravata in concorso e tentata estorsione: Ezio Pirini, 76 anni di Ancona; Kaly Wali, senegalese di 40 anni residente a Licata; Maria Rosa Ranieri, 46 anni di Villa San Giovanni, unica con recidiva ma irreperibile.

