Magalini unico in doppia cifra male Falaschi

Questa sera il Grosseto ha ottenuto una vittoria importante grazie a Magalini, che ha segnato il suo primo gol in doppia cifra in questa stagione. Male invece Falaschi, che ha lasciato il campo infortunato. Sul campo si parla solo di augurargli una pronta guarigione, mentre le prime notizie dal pronto soccorso di Fermo indicano che il ragazzo è cosciente. La partita si è conclusa con un risultato che lascia ottimismo tra i tifosi biancorossi.

Golzadeh sv. Non ci sentiamo neanche di dare un giudizio per la porzione di gara giocata ma solo di augurargli una pronta guarigione anche se le notizie che arrivavano in tempo reale dal pronto soccorso di Fermo parlavano di un ragazzo cosciente. In bocca al lupo Amir. Magalini 6. E' l'unico della sua squadra ad arrivare in doppia cifra nella gara, chiude con il 38% globale in attacco, fatica maggiormente in seconda linea anche se davanti è senza dubbio il più cercato. Falaschi 5. Di certo la ricezione non è delle migliori e non lo aiuta oltremodo, alcune imprecisioni ci sono ma a strappi riesce a reggere l'urto.

