Madonna e Netflix | un patto da dieci milioni per la miniserie

Madonna ha firmato un contratto da dieci milioni di euro con Netflix per una miniserie evento. La regina del pop si racconterà in modo intimo, svelando dettagli della sua vita e carriera. La serie, annunciata di recente, sta già facendo parlare di sé, attirando l’attenzione di fan e curiosi.

La Regina del Pop si mette a nudo in una miniserie evento che promette di svelare i segreti della sua. Madonna ha appena siglato un contratto faraonico con il colosso dello streaming Netflix. Per la cifra capogiro di dieci milioni di dollari la popstar realizzerà una miniserie in sette episodi. Questo progetto sarà un viaggio intimo e senza filtri attraverso decenni di provocazioni e successi planetari. A Los Angeles parlano di un coinvolgimento totale dell'artista nella direzione creativa per garantire un'autenticità quasi brutale. La produzione Netflix intende ripercorrere i primi passi di una giovane Louise Veronica Ciccone tra i vicoli polverosi e i club sotterranei della New York degli anni Ottanta.

