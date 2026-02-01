Made in Italy – Donnafugata

Il 1° febbraio 2026, in un periodo difficile per il mondo, Donnafugata ha lanciato un nuovo progetto chiamato “Made in Italy”. L’obiettivo è mostrare come la qualità e la storia del nostro paese si uniscano all’innovazione. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti italiani, curiosi di scoprire cosa rende unica la nostra tradizione nel settore.

Il 1° febbraio 2026, in un contesto segnato da eventi geopolitici, naturali e sociali di rilevanza internazionale, il programma ** ha portato all'attenzione del pubblico italiano un racconto che unisce tradizione, identità territoriale e innovazione. Il documentario, prodotto per, si concentra sulle radici del marchio Donnafugata, storica azienda vinicola siciliana fondata nel 1983 da Giacomo Tachis e successivamente guidata da Stefano Pira. Il è sulla capacità del brand di mantenere un'identità autentica nel mondo globale, senza mai rinunciare al legame con il territorio di origini: Noto, in provincia di Siracusa.

