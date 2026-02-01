Lupo non è lui il nemico | Contiene le nutrie molto più nocive

A Ravenna, si torna a parlare di animali e di come li si vede. Secondo alcuni esperti, il lupo non è il vero nemico delle campagne. In realtà, le nutrie sono molto più dannose, e spesso vengono sottovalutate. La gente si spaventa per il lupo, ma i danni maggiori arrivano da altri animali che si diffondono senza controllo. La situazione richiede attenzione, e forse anche un cambio di passo nel modo di gestire queste specie.

Ravenna, 1 febbraio 2026 – Odiato nella prima metà del Novecento, poi assurto a simbolo stesso della fauna italiana, e ora di nuovo vittima dei pregiudizi: il rapporto fra lupi e uomini è, ancora oggi, altalenante. Ad aver attirato sul lupo le antipatie di alcuni fra coloro che prima invece simpatizzavano per lui sono state alcune recenti predazioni di cani domestici, che hanno suscitato sgomento ben più di quanto accadeva in Appennino quando, di tanto in tanto, un lupo riusciva a mettere le zampe su pecore o capre. Massimiliano Costa, direttore del parco regionale del Delta del Po, da qualche tempo comincia le sue frequenti conferenze spiegando come la presenza del lupo in pianura, ai margini delle città, richieda qualche accortezza in più rispetto a quando la specie popolava solo l'Appennino.

